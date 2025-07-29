AB'den ABD'ye 40 milyar Euroluk yapay zeka çipi siparişi

Avrupa Birliği, ABD ile imzaladığı yeni ticaret anlaşması kapsamında 40 milyar euro değerinde yapay zeka çipi satın alacak. Anlaşma, 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girecek.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Pazar günü sonuçlandırılan yeni ticaret anlaşması, iki taraf arasında son yıllarda yaşanan gümrük ve ticaret gerilimlerini yumuşatmayı hedefliyor. Anlaşmanın en dikkat çeken maddelerinden biri ise AB’nin ABD’den 40 milyar euro tutarında yapay zeka çipi alımı olacak.

Yüzde 15 tarife tavanı geliyor

Anlaşma kapsamında, AB’nin ABD’ye yaptığı araç ve parça ihracatında yüzde 15’lik bir tarife tavanı uygulanacak. Bu adım, önceki ticari engellerin önemli bir kısmını ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Bunun yanı sıra, uçak, kimyasal ürünler, jenerik ilaçlar ve doğal kaynaklar gibi stratejik AB mallarına yönelik ABD tarafından Ocak 2024’te yeniden uygulamaya alınan gümrük vergilerinin de kaldırılması kararlaştırıldı.

Enerji anlaşması: Rusya'nın yerini ABD alacak

AB, Rusya’dan enerji bağımlılığını azaltma stratejisi kapsamında önümüzdeki üç yıl boyunca ABD'den 700 milyar euro değerinde sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG), petrol ve nükleer enerji ürünleri satın almayı taahhüt etti. Bu adım, enerji arz güvenliğini çeşitlendirmek adına kritik bir hamle olarak değerlendiriliyor.

"Geniş ekonomik faydalar"

Avrupa Komisyonu’ndan bir sözcü, anlaşmanın AB üye devletleri, işletmeleri ve vatandaşları açısından "geniş ekonomik faydalar" sağlayacağını belirterek, anlaşmanın kamuoyundan güçlü destek göreceğine inandıklarını ifade etti.

Dünyanın en büyük ticaret partnerliği güçleniyor

Yeni anlaşma, 2024 yılında 1.6 trilyon euroyu aşan AB-ABD ticaret ilişkisini daha da sağlamlaştırıyor. Yılın ilk yarısında 867 milyar euroluk mal ve 817 milyar euroluk hizmet ticareti yapılan iki taraf, dünyanın en büyük ikili ticaret ortaklığını sürdürüyor.