AB'den Bulgaristan ve Romanya'ya tam üyelik: Artık karadan geçişler de Şengen kapsamında

Brüksel’de AB ülkelerinin içişleri bakanları toplantısında, Bulgaristan ve Romanya’nın karadan da Şengen’e dahil edilmesine karar verildi.

31 Mart’ta AB’nin serbest seyahat bölgesine denizden ve havadan dahil edilen iki ülke, Şengen'e tam katılım konusunda son olarak Hollanda, Macaristan ve Avusturya'nın engeline takılmıştı. Göç ve yolsuzluk gibi gerekçelerle çekincelerini öne süren ülkelerden son olarak Viyana, vetosunu geri çekeceğini duyurmuştu.