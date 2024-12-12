AB'den Bulgaristan ve Romanya'ya tam üyelik: Artık karadan geçişler de Şengen kapsamında
Bulgaristan ve Romanya, 31 Mart’ta AB’nin serbest seyahat bölgesine denizden ve havadan dahil edilmişti. Brüksel’de düzenlenen AB ülkelerinin içişleri bakanları toplantısında, iki ülkenin karadan da Şengen’e dahil edilmesine karar verildiği açıklandı.
AA
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Brüksel’de AB ülkelerinin içişleri bakanları toplantısında, Bulgaristan ve Romanya’nın karadan da Şengen’e dahil edilmesine karar verildi.
31 Mart’ta AB’nin serbest seyahat bölgesine denizden ve havadan dahil edilen iki ülke, Şengen'e tam katılım konusunda son olarak Hollanda, Macaristan ve Avusturya'nın engeline takılmıştı. Göç ve yolsuzluk gibi gerekçelerle çekincelerini öne süren ülkelerden son olarak Viyana, vetosunu geri çekeceğini duyurmuştu.