AB'den 'hukukun üstünlüğü' mesajı

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor, Avrupa Komisyonu’nun Türkiye raporu ile ilgili, “Raporun bir kısmı olumlu, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ile ilgili olan kısmı ise olumsuz. Konuşmalarımızın önemli bir kısmı da bununla ilgili. Net bir şey söylemek gerekirse iyi haberler olduğu kadar insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi konularda dikkate değer bir iyileşme yok” dedi.

"Asıl konuşulması gereken adaylık müzakereleri"

AP Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor, Brüksel’de Avrupa Sosyalistler Partisi (PES) üyesi ve CHP AB Temsilcisi Kader Sevinç’e konuştu. DÜNYA Gazetesi’nin YouTube sayfasında yayınlanan habere göre, Amor şu değerlendirmeleri yaptı:

“Raporun ana konusu adaylık süreci. Elbette insan hakları, ya da hukukun üstünlüğü gibi çok başka konu da var. Ancak asıl konuşulması gereken ancak bir türlü açılamayan konu, adaylık konusundaki müzakereler, insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi alanlarda iyi olmayan durum. Konsey bu yüzden uzun süre önce adaylık konusunu dondurmaya karar verdi. Türk yetkililerin insan hakları ve hukukun üstünlüğü konularında gerçek bir siyasi irade göstermesi bekleniyor.

“Bunların dışında genel ilişkilerin çok daha iyi bir havada olduğunu söyleyebiliriz. Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarının durdurulması iyi bir adım. Yunanistan ile ikili görüşmelerin başlaması de olumlu bir gelişme. Olumlu gündem, bu gelişmelerle birlikte ivme kazanabilir. Sağlık gibi sektörel korularda konuşmaya başladık. Türkiye’nin karbon emisyonuyla ilgili politikalarını konuşuyoruz, bu güzel. Son zamanlarda Türkiye ile oldukça tatmin edici bir hizalanma içindeyiz. Türkiye Rusya-Ukrayna krizinde uluslararası hukuk ve Avrupa Birliği ile önemli ölçüde uyum sağlamış durumda. Her ne kadar AB ile birebir aynı tutum içinde olmasa da Türkiye’nin, Ukrayna’nın işgalini açıkça eleştirmesini ve bu konudaki duruşunu takdir ediyoruz.” Amor, vize serbestisinin ise bu fasılada söz konusu olmadığını, çünkü bu aşamada anti-terör yasası reformlarına ilişkin bir siyasi iradenin henüz olmadığını söyledi.