AB'den Schengen analizi: Başvurular her yıl daha da katlanıyor!

Avrupa Birliği'nin (AB) 2024 yılına ilişkin Schengen istatistiklerine göre Türk vatandaşları, geçen yıl en çok Yunanistan, Almanya ve Fransa’dan Schengen vizesi istedi.

Türkiye’den yapılan toplam başvuru sayısı 2024’te 1 milyon 173 bin 917’ye ulaşırken, Yunanistan'a 296 bin 377, Almanya'ya 215 bin 506 ve Fransa'ya 151 bin 640 başvuru yapıldı.

2022’de Türkiye’den yapılan toplam başvuru sayısı 778 bin 409, 2023’te ise 1 milyon 55 bin 885’ti. Schengen vizesi almak giderek zorlaşırken her yıl talebin güçlü şekilde artması ise dikkat çekti.

En fazla ikinci başvuru Türkiye'den

Schengen bölgesine en fazla vize başvurusu 1 milyon 779 bin 255 taleple Çin'den geldi. Türkiye en fazla Schengen başvurusu yapan ikinci ülke olurken, üçüncü ülke 1 milyon 108 bin 239 başvuruyla Hindistan oldu.

Ret oranlarında sınırlı düşüş

Vize başvurularında artış görülürken, ret oranlarında ise görece bir düşüş yaşandı. Türkiye’den yapılan başvuruların yüzde 14.5’i reddedilirken, bu oran 2022’de yüzde 15.7, 2023’te ise yüzde 16.1 olarak kayıtlara geçmişti. 2024’te Avrupa genelindeki ortalama ret oranı ise yüzde 14.8 oldu.

Sistemin iyileştirilmesi için çalışmalar devam ediyor

Öte yandan AB ile Türkiye arasında vize muafiyeti için çalışmalar sürüyor. AB-Türkiye ilişkilerinin değerlendirildiği Avrupa Parlamentosu'nun (AP), yıllık raporunda Türk vatandaşlarının vize alma konusunda yaşadığı zorluklara değinilmiş, artan talebe işaret edilerek, sistemin kötüye kullanılması korkusuyla sorunlarla karşılaşıldığı ifade edilmişti. Raporda sistemin iyileştirilmesi için çalışmaların devam edeceği belirtilmişti.