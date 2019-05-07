AB'den seçim tepkisi

07 Mayıs 2019

Avrupa Birliği yetkilileri İstanbul'da seçimlerin tekrarlanması kararının seçimlerin güvenilirliğini sarstığı değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Birliği'nin dış politikadan sorumlu temsilcisi Federica Mogherini ve Avrupa Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn bağımsız seçimlerin AB-Türkiye ilişkilerinin temelinde olduğuna dikkat çekerek, kararın gerekçelerinin gecikmesizin kamuyla paylaşılması gerektiğine dikkat çekti.

Mogherini ve Hahn, dün gece yaptıkları ortak yazılı açıklamada, YSK'nın "son derece politize bir ortamda" aldığı kararın gerekçelerini gecikmeden kamunun inceleyebilmesi için paylaşması çağrısı yapıldı ve uluslararası gözlemci talebi dile getirildi.

Mogherini, "Özgür, adil ve şeffaf seçimler herhangi bir demokrasinin vazgeçilmezi ve AB'nin Türkiye ile ilişkilerinin temeli" olduğunu belirterek, "İstanbul seçim kurullarının çalışmalarını bağımsız, açık ve şeffaf bir şekilde ve uluslararası seçim standartlarına uygun olarak yapabilmesi ve seçim sürecinin güvenilirliğini garanti edilmesinin önemli" olduğunu vurguladı.

Açıklamada İstanbul'daki seçimleri izleyebilmesi için Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi gibi uluslararası gözlemcilere izin verilmesi talep edildi.

Kati Piri: AK Parti, YSK'ya baskı yaptı

Mogherini ve Hahn'dan daha önce değerlendirmede bulunan Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Kati Piri ise kararının Türkiye'de iktidarın seçimler aracılığıyla demokratik değişimine yönelik güvenilirliğin sonu demek olduğunu belirtti.

Kati Piri Twitter'da dün gece yaptığı açıklamada, "Erdoğan yenilgiyi kabul etmiyor ve halkın iradesine karşı çıkıyor. AK Parti İstanbul seçimlerini tekrarlanması için YSK'ya baskı yaptı. Bu, Türkiye'de iktidarın seçimler aracılığıyla demokratik değişimine yönelik güvenilirliğin sonu demek" dedi.

Jagland: Seçmen güvenine zarar verir

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland İstanbul seçimini iptal ve yenilenmesi kararının, "seçmenlerin güvenine ciddi şekilde zarar verme potansiyeli olduğu" uyarısını yaptı.

Jagland, sözcüsü Daniel Holtgen aracılığıyla dün gece Twitter'da yaptığı açıklamada, "Adil ve özgür seçim için gerekli şartlar, seçim gününden önce sağlanmak zorunda, seçim gününden sonra değil" dedi.

Maas: Karar şeffaf ve anlaşılabilir değil

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da, Yüksek Seçim Kurulu'nun yerel seçimleri iptal etme ve tekrarlama kararı bize göre şeffaf ve anlaşılabilir değil" dedi. Maas, belediye başkanlığı seçimlerinde tek karar vericinin seçmenler olması gerektiğini ve temel demokratik prensiplere ile şeffaf seçim kurallarının hayati önemde olduğunu belirtti.

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Kaynak: Reuters