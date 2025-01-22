AB’den Trump'ın gümrük vergisi tehdidine karşı orantılı yanıt uyarısı

Avrupa Birliği (AB) ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında gümrük vergileri konusunda yaşanan gerilim devam ediyor. AB'nin ekonomiden sorumlu Komisyon Üyesi Valdis Dombrovskis, ABD Başkanı Donald Trump'ın AB mallarına yönelik yeni gümrük tarifesi tehditlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Dombrovskis, CNBC'ye verdiği demeçte, Avrupa'nın ekonomik çıkarlarını savunmak için her türlü adımı atmaya hazır olduğunu belirterek, "Ekonomik çıkarlarımızı savunmamız gerekirse buna orantılı bir şekilde karşılık vereceğiz" dedi.

Trump, Pazartesi günü göreve başlamasından bu yana, ABD'nin AB'den gelen mallara gümrük vergisi uygulayabileceği tehdidini yinelemiş ve AB için "bize karşı çok, çok kötü" ifadelerini kullanmıştı.

Orantılı ve pragmatik çözüm çağrısı

Valdis Dombrovskis, ABD ve Avrupa'nın uzun süredir stratejik müttefikler olduğunu hatırlatarak, bu ilişkinin hem jeopolitik hem de ekonomik olarak önemine dikkat çekti. Dombrovskis, "Gerekli olması halinde değerlerimizi, çıkarlarımızı ve haklarımızı savunmaya hazırız. Ancak bu tür meselelerde pragmatik bir çözüm bulunması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Tarife gerilimi ve diplomatik görüşmeler

Avrupalı yetkililerin, ABD'nin olası gümrük tarifesi uygulamalarına karşı önlemler geliştirmek üzere ABD'li mevkidaşlarıyla görüşmeler yürüttüğünü belirten Dombrovskis, "Tarifeler üzerinden yükselen bu gerilimin çözümü, transatlantik ticaretin daha güçlü ve dengeli hale getirilmesine katkı sağlayabilir" dedi.

ABD ile AB arasındaki bu tür ekonomik gerginliklerin hem Avrupa'da hem de ABD’de üreticiler ve tüketiciler üzerindeki etkileri nedeniyle yakından takip edilmesi bekleniyor. Tarafların, diplomatik çözüm arayışlarını hızlandırarak sorunu daha fazla büyümeden çözmesi umut ediliyor.