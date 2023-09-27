AB'den 'Türkiye'ye göç desteği sürecek' mesajı

AB Komisyonu'ndan birliğin Türkiye'ye, ağırladığı mülteciler ve ev sahibi topluluklarla ilgili verdiği desteğe ilişkin olarak her sene hazırlanan raporların yedincisinin yayımlanması nedeniyle yazılı açıklama geldi.

Açıklamada, Türk yetkililerle yakın işbirliği içinde temel ihtiyaçlar, eğitim, sağlık, sosyo-ekonomik destek, belediye altyapısı ve sınır yönetiminin güçlendirilmesi gibi kilit alanlarda önemli ilerlemeler kaydedildiği belirtildi.

'En büyük mülteci topluluğu ağırlanıyor'

Türkiye'nin dünyadaki en büyük mülteci topluluğunu ağırlayan ülke olmaya ve onların ihtiyaçlarını karşılama konusunda önemli çabalar göstermeye devam ettiği ifade edildi.

AB Komisyonu'nun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, konuya dair şunları söyledi: "AB, Türkiye'deki mültecilerin ve ev sahibi toplulukların yanında olmaya devam edecek. Komisyon, üye ülkelere, sahadaki mevcut gerçeklere uygun, istikrar ve güvenliğe büyük bir yatırım olarak 2023 sonrasında da destek seferber etmeyi sürdürmeleri yönünde bir teklifte bulundu. Umarım üye ülkeler arasında konuyla ilgili görüşmeler hızla sonuçlandırılır."