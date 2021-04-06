AB’den Türkiye'ye “pozitif ivme” mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Beştepe’de Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 2 saat 45 dakika sürdü.

Görüşmelerde ana başlıklar, göç konusunda iş birliği ve 18 Mart Mutabakatı'nın güncellenmesi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, halklar arası temaslar kapsamında vize serbestisi, üst düzey diyalog süreçlerinin yeniden başlatılması ve stratejik iş birliği ile Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konuları oldu.

Ticaretin geliştirilmesine vurgu

Zirvenin ardından AB Türkiye Delegasyonu'nda ortak basın toplantısı düzenleyen Charles Michel ile Ursula von der Leyen önemli açıklamalarda bulundu. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Türkiye ile AB arasındaki ticaretin geliştirilmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Ticareti daha da artırabilmek için hiç şüphesiz ki Gümrük Birliğinin uygulanmasına ilişkin mevcut zorlukları ele alarak güncelleme için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptıkları görüşmeye değinen von der Leyen, "Türkiye aslında yapıcı bir şekilde tekrar ilişki kurmak istediğini gösterdi, biz de Türkiye'yle ilişkilerimize ivme katmak için geldik. İki tarafa da fayda sağlayacak iş birliği alanlarını görüştük" dedi. Erdoğan'la görüşmede 4 konunun masaya yatırıldığını belirten von der Leyen, "Türkiye, Gümrük Birliği içinde hayati öneme sahip değerli bir ortak. Ticareti daha da artırabilmek için hiç şüphesiz ki Gümrük Birliğinin uygulanmasına ilişkin mevcut zorlukları ele alarak güncelleme için çalışacağız. Sadece GB değil değil kamu özel sektör iş birliğini de daha da güçlendirmenin yollarını arayacağız. Odak noktamız yeşil ve dijital dönüşüm olacak" dedi.

AB’nin stratejik çıkarı

AB Konseyi Başkanı Michel de, kritik görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "AB, (Türkiye ile) ekonomik iş birliği, göç ve halklar arasında bağlantıyı artırmak için somut gündem sunmaya hazır. AB'nin stratejik çıkarı, Doğu Akdeniz'de güvenlik ve istikrar ile Türkiye'yle karşılıklı yarar ve pozitif ilişkilerdedir" ifadelerini kullandı.

“AB ve ABD Türkiye ile ilişkilerde aynı çizgide bulunuyor”

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinden önce ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile görüştüğü, ABD ve AB'nin, Doğu Akdeniz ve Türkiye ile karşılıklı çıkara dayalı olumlu ilişkiler konusunda aynı görüşleri paylaştığı bildirildi. Bir AB yetkilisi, Michel'in önceki akşam ABD'nin Ankara Büyükelçisi ile bir araya geldiğini aktardı. Yetkili, "ABD ve AB bir dizi endişeyi paylaşmaktadır ancak Doğu Akdeniz'de istikrarlı ve güvenli bir ortama ve AB ile Türkiye arasında olumlu, karşılıklı çıkara dayalı bir ilişkiye duyulan ihtiyaç konusunda tam olarak aynı çizgidedir. ABD ve AB, fırsatı değerlendirmenin Türkiye'ye kaldığı konusunda mutabıktır" ifadesini kullandı.