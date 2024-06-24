Abdi İpekçi cinayetinin kilit ismi Yalçın Özbey hayatını kaybetti
Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi’nin evinin bulunduğu sokakta uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesi olayında adı geçen Yalçın Özbey hayatını kaybetti.
Haber Merkezi
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Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi 1 Şubat 1979’da evinin bulunduğu sokakta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Cinayeti işleyen Mehmet Ali Ağca’nın verdiği ifadede ismi geçen ve uzun süredir kanser tedavisi gören Yalçın Özbey, Arnavutköy’de vefat etti.
Özbey’in cenazesi yarın Taşoluk Mezarlığı’nda toprağa verilecek.