ABD'li dağcıyı kurtarma çalışması sürüyor: Yeni kamp alanına götürüldü
Mersin'de rahatsızlandığı mağarada mahsur kalan ABD'li dağcı Mark Dickey, kurtarma ekipleri tarafından zemine daha yakın bir alana çıkarıldı. Çalışmalar sürüyor.
Mark Dickey, Anamur ilçesindeki Morca Mağarası'na 3 Eylül'de 15 kişilik grupla keşif çalışması için inmiş ancak 1276 metre derinlikte mide kanaması geçirmişti. Dağcı alanda mahsur kalmıştı.
Dickey'in tahliyesine yönelik AFAD tarafından koordine edilen çalışmalara Türkiye dışında 8 ülkeden 196 arama kurtarma uzmanı katılıyor.
Doktorların tahliye kararı vermesi üzerine 9 Eylül'de başlanan çalışmalar kapsamında Dickey, mağaranın 400 metre derinliğinde kurulan kamp alanına getirildi.
Sağlık durumu iyi
Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Dickey'in, doktor gözetiminde dinlendiği ve koşullar dahilinde tahliyeye devam edileceği bildirildi.
Tahliyenin sorunsuz tamamlanması için Toros Dağları'nın 2 bin 200 rakımındaki alanda kurulan koordinasyon çadırında, AFAD, UMKE, jandarma, Avrupa Mağara Kurtarma Derneği (ECRA) ve Türkiye Mağaracılık Federasyonu ekipleri hazır bekliyor.
Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemini sağladığı bölgedeki çalışmalar uluslararası medya kuruluşlarınca da takip ediliyor.