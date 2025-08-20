ABD'li eski yargıç Frank Caprio hayatını kaybetti

Caprio’nun oğlu ve eski Rhode Island Genel Saymanı Frank Caprio Jr., GoLocalProv’a yaptığı açıklamada, “Babam her zaman cömertti ve insanlara yardım etmeye çalışırdı. Şefkati, kendisine yönelen küresel ilgiyle çok geniş kitlelere ulaştı. Umarım biz de iyi işler yaparak onun mirasını yaşatırız.” ifadelerini kullandı.

24 Kasım 1936’da Providence kentinde dünyaya gelen Caprio, İtalyan göçmeni bir meyve satıcısının oğlu olarak büyüdü. 1958’de Providence College’dan mezun olan Caprio, daha sonra Suffolk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Hukuk eğitimi sırasında aynı zamanda lise öğretmenliği yaptı.

Kariyerine özel hukuk pratiğiyle başlayan Caprio, 1962-1968 yılları arasında Providence Şehir Meclisi’nde görev aldı. 1985 yılında Providence Belediye Mahkemesi yargıçlığına atanan Caprio, 2023 yılında emekli olana kadar bu görevini sürdürdü.

Yargıç Caprio, özellikle trafikten kaynaklanan küçük ihlalleri ve belediye düzenlemeleriyle ilgili davalara insani yaklaşımıyla dikkat çekti. Mahkeme salonunda kayda alınan görüntüler, “Caught in Providence” adlı program aracılığıyla önce yerel, ardından ulusal ve uluslararası alanda büyük ilgi gördü. Özellikle sosyal medyada yayılan videolar, Caprio’nun vicdanlı ve empatik duruşunu geniş kitlelerle buluşturdu.

2023’te pankreas kanserine yakalandı

Yargı görevinin yanı sıra Rhode Island Yükseköğretim Yöneticileri Kurulu Başkanlığı da yapan Caprio, Providence College, Suffolk Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve çeşitli kurumlarda öğrenim gören öğrencilere yönelik burs programları oluşturdu. Kendisine birçok üniversite tarafından fahri doktora unvanı verildi. Ayrıca, Rhode Island Kültürel Miras Onur Listesi’ne de alındı.

Caprio, Aralık 2023’te pankreas kanserine yakalandığını açıklamış ve tedavi sürecine başlamıştı.