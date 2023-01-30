ABD'li Hazine Müsteşarı Türkiye'yi ziyaret edecek

Hazine Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Nelson’ın, bu hafta önce Umman’ın başkenti Muskat’ta, ardından BAE’de başkent Abu Dabi ile Dubai’de ve Türkiye’de Ankara ve İstanbul’da “yaptırımlar ve ihracat kontrolleriyle ilgili” görüşmeler gerçekleştireceği belirtildi.

İş dünyasıyla görüşecek Açıklamada, “Her bir durakta Hazine Bakanlığı'nın, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü acımasız savaş nedeniyle uygulanan uluslararası yaptırımlardan ve ihracat kontrollerinden kaçınma girişimlerini bastırma çabalarını, İran’ın bölgedeki istikrarsızlaştırıcı faaliyetini, ekonomik büyümeyi baltalayan yasadışı finans risklerini ve yabancı yatırımı” tartışacağı ifade edildi.

Müsteşar Nelson’ın Umman’da “terörün finansmanı da dahil olmak üzere yasa dışı finansmanla mücadelede işbirliğini görüşmek üzere” muadilleriyle bir araya geleceği belirtildi.

Nelson’ın, BAE ve Türkiye’de, Hazine’nin yaptırımlarını “agresif bir şekilde” uygulamaya devam edeceğini ve “aşırı hoşgörülü yetki alanlarında faaliyet gösteren kişi ve kurumların” G7 piyasalarına erişimini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacağını iletmek için hükümet muadillerinin yanısıra iş dünyası ve finans kurumlarıyla bir araya geleceği kaydedildi.