ABD'li komutanlar Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nde
ABD'li komutanlar Twitty ve Bergeson, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nde TSK heyetiyle görüşme gerçekleştirdi.
ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty, ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas Bergeson ve beraberindeki ABD heyeti, Ankara'daki temaslarının ardından özel uçakla Şanlıurfa GAP Havaalanı'na geldi.
Burada TSK mensuplarınca karşılanan ABD heyeti, 10 araçlık askeri konvoyla Suriye sınırının bulunduğu Akçakale ilçesine doğru hareket etti.
Heyet, temaslar kapsamında Akçakale içesindeki 3. Hudut Alay Komutanlığı'nda oluşturulan Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'ne geniş güvenlik önlemleri altında geldi.
ABD heyeti, Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nde TSK heyetiyle görüşme yaptı.
Korgeneraller Stephen Twitty ile Thomas Bergeson, buradaki temaslarının ardından şehir merkezine geçti.
Kaynak: AA