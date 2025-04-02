ABD'li senatör, Trump’ı protesto için 25 saat kürsüde konuşarak tarihi rekor kırdı

ABD’de Demokrat Partili Senatör Cory Booker, tarihi bir protestoya imza atarak Senato kürsüsünde 25 saat 4 dakika konuşarak rekor kırdı. ABD Başkanı Donald Trump’ın politikalarını eleştirmek amacıyla yaptığı konuşma, Senato tarihinin en uzun süren konuşması olarak kayıtlara geçti.

Pazartesi günü yerel saatle 19.00’da başlayan konuşma, fiziksel sınırları zorlayarak Salı günü 20.06’da sona erdi. Booker, konuşmasının başında “Bunlar ulusumuz için normal zamanlar değil” diyerek, Amerikan halkının ve demokrasinin ciddi tehditlerle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Senatör Booker, konuşmasında özellikle Elon Musk yönetimindeki Hükümet Verimliliği Departmanı’nın sosyal güvenlik ofislerindeki kesintilerine dikkat çekti ve Trump yönetiminin sosyal güvenlik alanındaki olası daha büyük kesintileri konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca, Trump’ın politikalarından etkilendiğini söyleyen seçmenlerinden gelen mektupları okuyarak halkın yaşadığı sıkıntıları gözler önüne serdi.

Konuşması boyunca Booker, kölelerin ve köle sahiplerinin soyundan gelen biri olarak tarihi köklerine de değindi. Uzun süre ayakta kalması gereken bu tür konuşmalarda mola vermek yasak olduğu için zaman zaman Demokrat meslektaşlarından gelen sorularla kısa dinlenme fırsatları yakaladı. Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer, Illinois Senatörü Dick Durbin ve New York Senatörü Kirsten Gillibrand gibi isimler, Booker’a destek verenler arasındaydı.

Bu rekor, daha önce 1957’de Cumhuriyetçi Senatör Strom Thurmond tarafından 24 saat 18 dakika süren konuşmayı geride bırakarak Senato tarihine geçti. Thurmond, o dönem Medeni Haklar Yasası’na karşı çıkarak rekor kırmıştı.