ABD'li senatörlerden S-400 uyarısı: Yaptırım uygulanması zorunlu

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Bob Menendez, Türkiye'nin yeni S-400 hava savunma sistemleri satın almasının yeni yaptırımlara kapı aralayacağı uyarısı yaptı.

Menendez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'nın bir set S-400 hava savunma sistemi daha alabileceğine yönelik açıklamalarını değerlendirdi.

We were crystal clear when we wrote the CAATSA law: Sanctions are mandated for any entity that does significant business with the Russian military or intelligence sectors. Any new purchases by Turkey must mean new sanctions. https://t.co/FfFTxjRKlI — Senate Foreign Relations Committee (@SFRCdems) September 27, 2021

Menendez’in başkanlığını yaptığı ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "CAATSA yasasını (ABD'nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşılık Verme Yasası) yasasını yazarken oldukça nettik: Rus ordusu ya da istihbaratıyla dikkate değer düzeyde iş yapan her kuruluşa yaptırım uygulanması zorunludur. Türkiye'nin yeni (S-400) alımları yeni yaptırımlar anlamına gelmelidir."

Reuters'ta dün yer alan habere göre de, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü Erdoğan'ın sözlerinin sorulması üzerine, "Türkiye'yi her düzeyde ve her fırsatta, S-400 sistemini elinde bulundurmaması ve Rusya'dan ek askeri malzeme almaktan kaçınması konusunda uyarıyoruz." cevabını verdi.

"Rusya'dan her türlü yeni silah alımının, Aralık 2020'de uygulananlardan ayrı ve ek CAATSA 231 yaptırımlarını da tetikleme riski taşıdığını Türkiye'ye açıkça söylemeye devam ediyoruz." diyen sözcü, ABD'nin Türkiye'yi bir müttefik ve dost olarak gördüğünü ve 'uzlaşmazlıklara rağmen' Türkiye ile ortaklığı güçlendirmenin yollarını aradıklarını söyledi.

Erdoğan'ın açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan CBS kanalına yaptığı açıklamada Türkiye’nin S-400 alımı karşısında ABD'nin tutumu konusunda şunları söylemişti:

"Ona karışamaz. Siz bana Patriot vermezseniz, savunma noktasında benim bir başka ülkeden alacağım herhangi bir savunma sistemine müdahale edemezsiniz. Bakın bu konuda NATO Genel Sekreteri Stoltenberg gayet güzel bir açıklama yaptı; 'Biz ortaklarımızın kimden, nereden, ne kadar herhangi bir sistem satın aldığına müdahale edemeyiz.' dedi. Kim bu? Stoltenberg; NATO’nun Genel Sekreteri. Buyurun, gerçek ortada. Kimse kusura bakmasın. Ben de şunu söyleyeceğim; Türkiye’nin güvenlik riskini kim paylaşacak? Türkiye, kendi güvenlik riskini kendisi temin edemezse, acaba birilerinin eline avucuna mı bakacak? Sen bana Patriot vermeyeceksin, benim hangi ülkeden, hangi savunma sistemini aldığıma da müdahale edeceksin! Öyle bir şey olamaz."

Erdoğan, "Bundan sonraki dönemde de kimse bizim savunma sistemleri noktasında hangi ülkeden ne kadar ne alacağımıza müdahale edemez. Bunun kararını verecek olan biziz. Şu anda 84 milyon nüfusa sahip bir ülke olan Türkiye, kendi savunma noktasındaki bütün kararlılığını ortaya koyacaktır. Bu kararına da kimse müdahale edemez." diye konuştu.

Sunucunun "Bu, yanıtın 'evet' olduğu gibi anlaşılıyor." yorumu üzerine ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne demek… Tabi ki evet." dedi.