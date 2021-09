ABD'li senatörlerden S-400 uyarısı: Yaptırım uygulanması zorunlu

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Bob Menendez, Türkiye'nin yeni S-400 hava savunma sistemleri satın almasının yeni yaptırımlara kapı aralayacağı uyarısı yaptı.

Menendez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'nın bir set S-400 hava savunma sistemi daha alabileceğine yönelik açıklamalarını değerlendirdi.

We were crystal clear when we wrote the CAATSA law: Sanctions are mandated for any entity that does significant business with the Russian military or intelligence sectors. Any new purchases by Turkey must mean new sanctions. https://t.co/FfFTxjRKlI