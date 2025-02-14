ABD'li uçak gemisi USS Harry S. Truman, 'Beşiktaş-M' ile çarpıştı: Akdeniz'de gemi kazası!

ABD Donanmasına ait Nimitz sınıfı uçak gemisi USS Harry S. Truman (CVN 75), Akdeniz’de ticari bir yük gemisiyle çarpıştı. Avrupa ve Afrika/ABD Altıncı Filosu tarafından yapılan açıklamada, kazanın Mısır’ın Port Said kenti yakınlarında, yerel saatle 23.46’da meydana geldiği belirtildi.

Açıklamaya göre, uçak gemisi "Beşiktaş-M" adlı Panama bayraklı ticari yük gemisiyle temas yaşadı. Çarpışma sonucunda USS Harry S. Truman'da herhangi bir yapısal hasar oluşmadığı ve geminin görevine devam ettiği bildirildi. Kazayla ilgili ayrıntılı bir soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Ticari geminin durumu belirsiz

ABD Altıncı Filosu, kazada ticari geminin durumuna ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmadı. İnternetteki açık kaynaklarda, "Beşiktaş-M" adlı ticari yük gemisinin 2003 yılında inşa edildiği ve Panama bayrağı taşıdığı belirtildi.

Kazanın sebebi araştırılıyor

Kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğü kaydedilirken, uzmanlar yoğun deniz trafiği ve olası seyir hatalarının böyle olaylara yol açabileceğini belirtiyor. Akdeniz, özellikle Süveyş Kanalı ve Port Said çevresindeki yoğun ticaret rotaları nedeniyle deniz kazalarının sıkça yaşandığı bölgelerden biri olarak biliniyor.