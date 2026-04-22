ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nden vize başvurularında sahtecilik uyarısı: Siz sorumlusunuz!

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, vize başvurularında hatalı ya da gerçeğe aykırı bilgi verilmesine karşı uyarıda bulundu.

Büyükelçiliğin açıklamasında, vize almak isteyen kişilere yönelik olarak vize sahteciliğine karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

“Vize başvurunuzun içeriğinden siz sorumlusunuz” ifadesine yer verilen açıklamada, yalnızca randevu almak amacıyla dahi olsa hatalı ya da doğru olmayan bilgi verilmesinin ciddi sonuçlar doğurabileceği belirtildi.

Kalıcı giriş yasağı uyarısı

Açıklamada, yanlış ya da yanıltıcı bilgiyle yapılan başvuruların, vize başvurusunun reddedilmesine ya da ABD’ye girişin kalıcı olarak yasaklanmasına yol açabileceği kaydedildi.

Büyükelçilik, “Sadece randevu almak amacıyla dahi hatalı ya da doğru olmayan bilgi verilmesi, vize başvurunuzun reddedilmesi ya da ABD'ye girişinizin kalıcı olarak yasaklanmasıyla sonuçlanabilir” uyarısında bulundu.