ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Flake, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Flake'in, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.