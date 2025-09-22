ABD'nin California eyaletinde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
ABD’nin California eyaletinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu, sarsıntının Berkeley kentinin 2 kilometre güneydoğusunda ve yaklaşık 8 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılırken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı.
ABD'nin California eyaletinde 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'nun (USGS) verilerine göre, sarsıntının merkez üssü Berkeley kentinin yaklaşık 2 kilometre güneydoğusunda bulunuyor.
Yaklaşık 8 kilometre derinlikte meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapılırken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can ya da mal kaybı bildirilmedi. Bölgedeki yetkililerin gelişmeleri takip ettiği aktarıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA