ABD'nin California eyaletinde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

ABD'nin California eyaletinde 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'nun (USGS) verilerine göre, sarsıntının merkez üssü Berkeley kentinin yaklaşık 2 kilometre güneydoğusunda bulunuyor.

Yaklaşık 8 kilometre derinlikte meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapılırken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can ya da mal kaybı bildirilmedi. Bölgedeki yetkililerin gelişmeleri takip ettiği aktarıldı.