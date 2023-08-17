ABD'nin gündeminde Tahıl Koridoru var: Alternatifler aranıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yardımcısı Vedant Patel, Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasına atıfta bulunarak, "ABD ... Rusya'yı derhal Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasına geri dönmeye çağırıyor" dedi.

Rusya 17 Temmuz'da anlaşmadan çekilmişti.

Patel, ABD'nin "ulaşması gereken yerlere tahıl göndermeye devam edebileceği yollar ve koridorlar bulmaya" çalıştığını söyledi ve Rus tarafından anlaşmaya geri dönmek istediklerine dair herhangi bir işaret görmediğini de ifade etti.

Rusya limanlara saldırıyor

Rusya, Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye'nin aracılık ettiği Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasını uzatmayı reddettikten sonra, dünyanın en büyük tahıl ihracatçılarından biri olan Ukrayna'nın tarım ve liman altyapısına saldırmaktaydı. Saldırılar, Tuna limanları Reni ve Izmail'i de kapsıyor.

Rusya tahıl koridoru anlaşmasından çekilmeden önce, Tuna limanları Ukrayna'nın tahıl ihracatının yaklaşık çeyreğini oluşturuyordu.

Tahıl mavnalara yükleniyor, Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi Romanya'nın kara suları yoluyla nehrin aşağısına, sonra da Romanya'nın Karadeniz'deki Köstence limanına aktarılıp, oradan da gemilerle gönderiliyordu.

Tahıl ambarı zarar gördü

Ukraynalı yetkililer, dünkü saldırılarının gıda ihracatı için hayati bir rota olan Tuna Nehri üzerindeki Reni limanındaki tahıl ambarlarına zarar verdiğini açıkladı.