ABD'nin İran operasyonunda yönetim değişikliği planı neden sonuçsuz kaldı

ABD ve İsrail'in İran operasyonunda gerçekleştirdiği askeri harekatın arka planında eski cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ı yeniden iktidara getirme stratejisinin yattığı açıklandı. New York Times'ın yayınladığı son rapora göre, 1 Mart tarihinde Ali Hamaney'in hayatını kaybetmesiyle neticelenen saldırıların ardından kurgulanan rejim değişikliği, operasyonel hatalar nedeniyle sonuçsuz kaldı. Orta Doğu'daki güç dengelerini ve küresel enerji piyasalarını doğrudan etkileyen bu müdahale girişimi, İran'ın siyasi sisteminin direnciyle karşılaştı.

Hamaney'in vefatı sonrası yönetim değişikliği planı devreye alındı

ABD yönetimi harekatın amacını İran'ın askeri kapasitesini zayıflatmak olarak açıklarken, arka planda farklı bir siyasi yapı kurgulandığı bildirildi. İsrail stratejistleri, Hamaney'in vefatının rejim içindeki emir komuta zincirini kıracağını öngörmüştü. Plan kapsamında, muhafazakar kimliğiyle tanınan Ahmedinejad'ın yeni siyasi dönemin merkezine yerleştirilmesi hedefleniyordu. Ancak saldırılar sırasında Washington yönetiminin işbirliği yapmasını beklediği bazı yetkililerin hayatını kaybetmesi süreci sekteye uğrattı.

Narmak bölgesindeki ev hapsi noktasında hava harekatı düzenlendi

Söz konusu stratejinin bir diğer ayağı, Ahmedinejad'ın Tahran'ın Narmak bölgesindeki ev hapsinden çıkarılması üzerine kurulmuştu. ABD'li yetkililerin değerlendirmelerine göre, İsrail hava kuvvetleri doğrudan eski cumhurbaşkanının konutunu değil, onu gözetim altında tutan güvenlik noktasını hedef aldı. Uydu görüntüleri güvenlik biriminin yıkıldığını, konutun ise ayakta kaldığını doğruladı. Saldırı sırasında yaralanan eski cumhurbaşkanının bu hamleyle serbest kalarak lider pozisyonuna geçmesi planlanmıştı.

Saldırı girişiminden sağ kurtulan Ahmedinejad'ın planlanan senaryoda yer almaktan vazgeçmesi ve kamuoyunun gözünden kaybolması, yönetim değişikliği hedefini geçersiz kıldı. Beklenen ayaklanmaların çıkmaması ve bölgesel güçlerin harekete geçmemesi, İran yönetiminin mevcut yapısını korumasına olanak sağladı. Orta Doğu'da devam eden bu jeopolitik belirsizlik, S&P 500 (SPX) endeksi üzerindeki baskıyı artırırken, Lockheed Martin (LMT) hisseleri gibi savunma sanayii varlıklarında ve enerji piyasalarında yukarı yönlü fiyatlamalara zemin hazırladı.