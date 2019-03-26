ABD'nin izlediği dava başladı

26 Mart 2019

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi olan ve Ekim 2017'den beri tutuklu bulunan Metin Topuz'un yargılanmasına bugün İstanbul'da 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

Hakkında hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede Topuz, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek", "gizliliğin ihlali" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Tutuklama, ABD ile vize krizine neden olmuştu

Topuz'un 2017'de hakkındaki suçlamalar nedeniyle tutuklanması Türk-Amerikan ilişkilerinde "vize krizi" yaşanmasına neden olmuştu. ABD, Topuz'un tutuklanmasının ardından Ekim 2017'de Türk vatandaşlarına yönelik göçmen olmayan vize hizmetlerini askıya almış, Ankara da aynı şekilde karşılık vermişti. Kriz, tarafların yaptığı müzakereler sonunda Aralık 2017'de çözülebilmişti.

Geçen sene Türk-Amerikan ilişkilerinde en önemli kriz haline dönüşen Rahip Andrew Brunson gibi Topuz'un tutukluluğu da ABD'li yetkililer tarafından en üst düzeyde gündeme getiriliyor. Brunson'ın serbest kalmasının ardından Topuz'un yargı süreci de yakından izleniyor. Topuz'un ilk duruşmasına ABD'nin Ankara büyükelçiliği maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier ve İstanbul başkonsolosu Jennifer Davis de katılıyor.

Duruşmalar Perşembe gününe kadar sürecek

Topuz hakkındaki suçlamalar arasında yargı ve emniyet içindeki "FETÖ" mensubu olduğu iddia edilen isimlerle irtibat kurması da bulunuyor.

Topuz, ilk duruşmada yaptığı savunmada "Biz Türkiye Cumhuriyeti tarafından kabul görmüş işimizi yapmaya çalışıyoruz ama karşımızdakiler örgüt üyesi. Biz bunu kontrol edemeyiz, böyle bir gücümüz yok. Görüşme yaptığım bahsedilen 100 kişiyle yasa dışı bir şey konuştuğumuza dair herhangi bir somut delil dosyada yok" ifadelerini kullandı.

Topuz'un duruşmalarının Perşembe gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: Reuters