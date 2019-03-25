ABD'nin kararına Türkiye'den tepkiler

25 Mart 2019

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Başkanı Trump'ın imzaladığı Golan Tepeleri'nin İsrail'e ait olduğunu kabul eden kararnameye tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı: Tamamen hükümsüzdür

Dışişleri Bakanlığı, "ABD yönetiminin Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini tanıma kararını esefle karşılıyor ve şiddetle kınıyoruz." açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığının açıklamasında şu ifadeye yer verildi:

"Karar, ülkemiz ve uluslararası toplumun sorumluluk sahibi üyeleri bakımından tamamen hükümsüzdür."

'ABD uluslararası hukuku yok saydı'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trump'ın 'Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını' ilan eden başkanlık kararını imzalaması hakkında, "Biz bu imzaya karşıyız, bu karara karşıyız. Bunu kabul etmemiz mümkün değil." dedi.

Çavuşoğlu konuya ilişkin sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Türkiye, bu konuda sonuna kadar gereğini yapacaktır, uluslararası camiayla bir hareket edecektir çünkü tek taraflı atılan bu adımları desteklemiyoruz, doğru bulmuyoruz, kabul etmiyoruz. BM dahil her platformda ne gerekiyorsa yapacağız."

Çavuşoğlu, "Bugün Suriye rejimiyle ilişkilerimizin bu boyutta olması, böyle bir kararı (ABD'nin Golan Tepeleri kararı) kabul etmemizi gerektirmez. Tam tersi Türkiye Cumhuriyeti, her zaman ilkeli tutum sergilemiştir. Buralar Suriye'nin ve Suriye halkının topraklarıdır." şeklinde konuştu.

"Bu imza İsrail'in işgalini meşrulaştırmaz." diyen Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:

Öyle görüyoruz ki Trump'ın bu imzası güya şu anda seçim öncesinde zor durumda olan Netanyahu'ya adeta bir seçim hediyesidir. Yolsuzlukla sorgulanan ve hukuk önünde hesap veren Netanyahu'ya bu sözde hediyenin bir faydası olmaz."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Kendi halkını bile bölen ve bugün de Gazze'de görüyorsunuz, Gazze'yi bombardımana tutan bu zalime ne yapsanız bir faydası yoktur. O yüzden Amerika'nın bu çabaları beyhudedir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

"Amerika'nın hukuk tanımaz, uluslararası hukuku tanımaz kararlarını biz kabul etmiyoruz. Uluslararası hukuku hiçe sayan ve Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe sayan adımları ardı ardına görmeye başladık. Önce büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı ve sürekli İsrail'in zulmüne verdikleri destek ve şimdi de Golan Tepeleri'nin işgaline meşruiyet kazandırma çabaları."

'Savaş politikaları gayr-i insanidir'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD’nin Golan Tepeleri kararı ve aynı saatlerde İsrail’in Gazze’yi bombalaması, barış karşıtı çatışmacı zihniyetin yeni bir tezahürüdür. Kim tarafından desteklenirse desteklensin, işgal ve savaş politikaları gayr-ı meşrudur ve gayr-ı insanidir." dedi.

"Gayrımeşru bir karardır"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik karara ilişkin, "Türkiye olarak sonuna kadar bu kararın karşısında olacağımızdan kimse kuşku duymasın. Başkan Trump'ın attığı o imza gayrimeşru bir karardır." dedi.

Çelik, "(ABD'nin Golan Tepeleri kararı) Hiçbir zaman bu kararı tanımayacağız, tanınmaması yönünde de elimizden gelen gayreti hep beraber göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Trump, Golan Tepeleri kararnamesini imzaladı

Kaynak: AA