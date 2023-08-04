ABD'nin New Jersey eyaletinde korkutan patlama!

ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı Buena kentindeki bir evde meydana gelen patlamada iki kişini hayatını kaybetti.

Nedeni henüz belirlenemeyen patlamada yaralanan durumu kritik olan 1 yaşındaki kız çocuğu ve 16 yaşındaki bir genç kız hastaneye kaldırılırken, iki kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı ve olay yerinde arama kurtarma ekipleri ve itfaiyeciler çalışma yürüttü.