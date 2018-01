ABD'nin "Sınır ordusu yok" mesajına yanıt

18 Ocak 2018

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın olası Afrin operasyonuna ilişkin soruları yanıtladı.

Kalın, ABD'nin "Sınır ordusu yok" mesajını "Bu süreci yakından takip edeceğiz" sözleriyle değerlendirdi.

Kalın konuyla ilgili şunları söyledi:

"Türkiye, ulusal güvenliğine tehdit teşkil edecek her tür gelişmeye karşı, her tür tedbiri almıştır. Bundan sonra da almaya devam edecektir. Bu Afrin de olur, bu Cerablus da olur, bu Münbiç de olur, başka yerler de olur, Irak sahasında olur. Bu tehdit ister PKK'dan gelsin, ister PYD/YPG'den, ister DEAŞ'tan, ister başka örgütlerden gelsin, bunlara karşı her tür tedbiri, bugüne kadar aldığı gibi, bundan sonra da kimseden icazet almadan, yerini, zamanını ve şeklini kendisi belirlemek suretiyle bu tedbirleri almaya devam edecektir.

Afrin, Mümbiç, Cerablus veya başka noktalarda Türkiye'nin atacağı kendi ulusal güvenliğini korumaya dönük adımların asla ve asla Suriye Kürtlerine karşı bir hareket olmadığının altını bir defa daha çizmek istiyorum."