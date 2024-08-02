Abdülhamid Han sondaj gemisinin yeni rotası belli oldu!

Abdülhamid Han sondaj gemisinin Türkiye'nin derin deniz sondaj filosundaki dördüncü gemi olduğuna işaret eden Bayraktar, "2 sismik gemimiz var. 4 derin deniz sondaj gemimiz var. Bunlarla birlikte Akdeniz'de 9 sondaj kuyusu kazdık. Sakarya Gaz Sahası'nda Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz keşfini yaptık. Bu keşif neticesinde de çok kısa bir süre içinde o sahadan gaz üretmeye başladık. Şu anda evlerimizde kullanılan gazın bir miktarı bu sahadan geliyor. 5,5 milyon metreküp günlük üretimimiz var. Bu, yaklaşık 2,4 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacının kendi gazımızla, Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda ürettiğimiz gazla karşılanması demek" dedi.

2025 ilk çeyreği için hedef 10 milyon metreküpe ulaşabilmek

Sakarya Gaz Sahası'ndaki rezerve dikkati çeken Bayraktar, "O bölgede çok büyük bir rezerv var. Önceliklendirdiğimiz vakit karşımızdaki ilk konu şu, Sakarya Gaz Sahası'nın üretimini çok hızlı bir şekilde artırmamız lazım. 2025'in ilk çeyreğinde hedefimiz bu 5,5 milyon metreküpü 10 milyon metreküpe çıkarabilmek" ifadesini kullandı.

Bayraktar, denizlerdeki enerji filosuna dahil olacak yüzer üretim gemisinin de Türkiye'ye doğru yola çıktığını dile getirerek şunları söyledi: "Boğazdan geçerek Karadeniz'de 20 yıl boyunca çalışacağı lokasyona gidecek. Oradan da 2026 içinde 10 milyon metreküplük, yani yine bir 5 milyon hane halkına yetecek doğal gazı üreteceğiz. Dolayısıyla 10 milyon hane halkının ihtiyacını kendi gazımızla Karadeniz'de üretmiş olacağız. Çok büyük bir operasyon. Deniz derinliğinin 2 bin 100 metre olduğu bir lokasyonda ve karaya 170 kilometre mesafede bu faaliyetleri yapıyoruz. Dolayısıyla bu üretimi hızlı bir şekilde kazandırabilmek için gemilerimizin çok yoğun bir takvimde çalışması lazım."

Karadeniz'de yeni keşifler yapmaya gayret ediyoruz

"Bir taraftan üretimi artırırken bir taraftan da Karadeniz'de yeni kuyuları kazmaya çalışıyoruz ve yeni keşifler yapmaya gayret ediyoruz. Bu sene içinde, 2024 çıkmadan bir keşif kuyusunu tamamlamış oluruz ve ümit ediyorum milletimize güzel bir haber, güzel bir netice veririz" diyen Bayraktar, Abdülhamid Han sondaj gemisinin Karadeniz'deki görevine ilişkin: "İlk etapta Sakarya Gaz Sahası'ndaki faaliyetler olacak ama bununla beraber Batı Karadeniz'de, Orta ve Doğu Karadeniz'de de tespit ettiğimiz lokasyonlar var. Öncelik şu anda üretimi artırmak. Aralarda mutlaka bu gemileri birkaç haftalık süreçte bu yeni sondajlar için de kullanmayı hedefliyoruz" ifadesini kullandı.

Uzun dönem petrol ve doğal gaz aramasında ilk lokasyon Akdeniz

Akdeniz'in uzun dönemli petrol ve doğal gaz aramacılığında çalışmalar için ilk lokasyon olduğunu belirten Bayraktar, sözlerini şöyle tamamladı: "Akdeniz'de bütün bu operasyonları daha sağlıklı yapalım diye biz kendi filomuza sahip olduk. Bu, çok önemli bir adımdı. Akdeniz'de de çok ümitli olduğumuz lokasyonlar da var. Şu ana kadar burada keşif diyebileceğimiz ekonomik anlam ifade eden bir faaliyetimiz olmadı ama bundan sonra tespit ettiğimiz lokasyonlarda Akdeniz'de aktif olmaya devam edeceğiz. Bununla ilgili planlamalarımızı 2026 yılı için yapıyoruz. Akdeniz'de sismik yapmadığımız lokasyonlar var. Onları da tamamlayacağız ve en doğru lokasyonu kazarak oradan da milletimize hayırlı bir netice vermek istiyoruz."