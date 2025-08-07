Türkiye’yi sarsan sahte diploma skandalına adı karışan 2. Abdülhamid’in dördüncü kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, günler süren sessizliğini bozdu.

Ankara’da yürütülen e-imza soruşturması kapsamında, Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu adına İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden yasadışı mezuniyet kaydı oluşturulduğu öne sürülmüştü.

İddianameye göre Osmanoğlu’na bu diploma, İnönü Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı S.D. adına çıkarılan sahte imzayla kullanılarak hazırlandı.

YÖK Başkanlığı’nın dosyaya gönderdiği yazılarda ise Osmanoğlu adına bir öğrenci kaydına rastlanmadığını aktarılmıştı.

Günler sonra konuştu

Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, X ( Twitter) hesabından sahte diploma konusuna ilişkin bir açıklama yayınladı.

İddialar karşısında sessiz kalmayı tercih ettiğini belirten Osmanoğlu, gerekçesini şöyle açıkladı: “Çünkü bilirim ki; bazen gerçek, ancak zamanı geldiğinde konuşur. Asalet, iftiraya cevap vermez. Lakin iftirayı atanlar, günü geldiğinde kendi çamurunda boğulur.”

Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu’nun açıklaması şöyle:

- Tarafımdan asla söylenmemiş sözlerin, sanki benim ağzımdan çıkmış gibi sunulmasına karşı milletimizin bu tür mesnetsiz açıklamalara itibar etmemesini özellikle rica ediyorum. Ben bu aziz milletin evladıyım. Milletim beni tanır; özümü, yolumu, duruşumu bilir.

- Bugün linç etmeye çalışanlar var. Bağırıyorlar, saldırıyorlar… Çünkü ben sustukça yalanlar konuşuyor. Ama unutulmasın ki; sabır da bir imtihandır. Vakti geldiğinde konuşacağım. O gün geldiğinde hakikatin sesi, iftiranın çığlığını susturacak. Ve bu topraklarda yeniden hakikatin güneşi doğacaktır.

- Konuya ilişkin tüm açıklamalar, gerekli ifadeler verildikten sonra basın yoluyla kamuoyuna duyurulacaktır. Edep yahu…

Soruşturmanın kapsamında ne var?

Soruşturma Ankara’da kamu kurumları yöneticilerinin elektronik imzalarının kopyalanarak sahte diploma ve sürücü belgesi düzenlenmesine ilişkin yürütülüyor.

Soruşturmanın ilk ayağında, 134 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı ve 16 kişi tutuklandı.

Şüphelilerin, sahte belgeler karşılığında 400 bin liraya kadar para talep ettikleri, bazı kişilerin kimlik bilgilerini çalarak e-imza ürettikleri ortaya çıktı.

Soruşturmada Gazi Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı müşteki olarak yer almıştı.