Abdullah Gül: Ülkemiz için hayırlı olsun
Abdullah Gül, "Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik, oyumuzu kullandık. Memleketimiz, ülkemiz için hayırlı olsun" diye konuştu.
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Beykoz Çubuklu Mahallesi'ndeki Şehit İsmail Kefal İlkokulu'nda eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte oyunu kullandı.
Abdullah Gül, okuldan ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bir Türk vatandaşı olarak vatandaşlık görevimizi yerine getirdik, oyumuzu kullandık. Memleketimiz, ülkemiz için hayırlı olsun inşallah" ifadelerini kullandı.
11. Cumhurbaşkanı Gül, okul çıkışında vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.
10'uncu Cumhurbaşkanı Sezer oyunu kullandı
Kaynak: AA