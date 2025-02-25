Abdullah Gül’ün basın danışmanıydı: Gazeteci Ahmet Sever hayatını kaybetti

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eski basın danışmanı, gazeteci ve yazar olan Ahmet Sever, 65 yaşında hayatını kaybetti. Uzun yıllar Brüksel'den Türkiye'ye haberler aktaran ve köşe yazıları kaleme alan Sever, İstanbul Cihangir'deki evinde yaşamını yitirdi. Bilinen bir sağlık sorunu olmayan gazetecinin kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Telefonuna ulaşamadılar...

T24'ün aktardığına göre, Sever'e telefonla ulaşamayan, Barcelona'da eğitim gören ikiz oğulları Barış ve Can'ın annesi yapımcı Ayşen Sever, endişelenerek yakınlarına haber verdi. Oğullarıyla Barcelona'da bulunan Ayşen Sever'in çağrısı üzerine arkadaşları Cihangir'deki evine gitti. Kapının açılmaması üzerine emniyet ekiplerine haber verildi. Eve giren ekipler, Ahmet Sever'in koltuğunda oturur halde hayatını kaybettiğini belirledi.

Çarşamba günü düzenlenmesi planlanan cenaze töreninin, Ayşen, Barış ve Can Sever'in bu sabah Barcelona'dan İstanbul'a dönmesinin ardından netleşeceği bildirildi.

Ahmet Sever kimdir?

1960 yılında Konya’da dünyaya gelen Ahmet Sever, eğitimini Brüksel Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde tamamladı. Meslek hayatına uluslararası basında adım atan Sever, BBC Köln ve Almanya’nın Sesi radyolarında muhabir olarak görev yaptı. Farklı medya kuruluşlarında yurtdışı temsilciliği ve yöneticilik üstlenen Sever, Milliyet gazetesi ve CNN TÜRK’te haber müdürlüğü pozisyonlarında çalıştı. Aynı zamanda Mehmet Ali Birand’ın 32. Gün ekibinde yer aldı.

Avrupa Birliği konusunda uzmanlaşan Sever, CNN TÜRK ve TRT’de bu alanda çeşitli programlar hazırladı. Bu süreçte AB ilişkilerine dair danışmanlık da yaptı.

2003 yılında Abdullah Gül’ün Başbakanlık yaptığı dönemde basın ve iletişim başdanışmanı olarak görev aldı. Gül’ün Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından basın danışmanlığı görevini sürdürdü. Sever, evli ve ikiz çocuk babasıydı.