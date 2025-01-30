Abdullah Zeydan'ın davası sil baştan! Savcılık mütalaasında ceza istedi
Van Büyükşehir Belediyesi Başkanı Abdullah Zeydan'ın Yargıtay tarafından iki kez bozulan davası yeniden görülüyor. Cumhuriyet savcısı Zeydan'a 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek' suçundan ceza istedi. Zeydan'ın sağlık sorunları nedeniyle katılamadığı duruşma ertelendi.
Van Büyükşehir Belediyesi Başkanı Abdullah Zeydan'ın yeniden yargılandığı davanın duruşması bugün Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
Duruşmaya, tutuksuz sanık Zeydan ve avukatı sağlık sorunlarını gerekçe göstererek katılmadı.
Savcı ceza istedi
Cumhuriyet savcısı, duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.
Savcı, Zeydan'ın 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek' suçundan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti, mazereti kabul ederek, Zeydan'ın esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapması için duruşmayı 11 Şubat'a erteledi.
Abdullah Zeydan davasının geçmişi
Eski HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, 2018'de 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek'ten 5 yıl, 'terör örgütü propagandası yapmak'tan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası almıştı.
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulmuş, Yargıtay 16. Ceza Dairesince karar bozulmuştu.
Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin bozma ilamının ardından 6 Ocak 2022'de tekrar görülen davada Abdullah Zeydan'a 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilmişti.
Tutuklu kaldığı süreyi dikkate alan mahkeme Zeydan'ın tahliyesine hükmetmiş, daha sonra karar Yargıtay 3. Ceza Dairesince bozulmuştu.