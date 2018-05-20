Abdüllatif Şener adaylığını açıkladı

20 Mayıs 2018

Abdüllatif Şener, 24 Haziran'da yapılacak olan 27. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde aday olacağını duyurdu.

Şener BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada, "Muhtemelen bu seçimlerde milletvekili adayı olacağım. Ama şu anda partiler aday listelerini ilan etmedikleri için herhangi bir sürpriz ile karşılaşmak da mümkündür. Onun için başka bir açıklama yapmak doğru olmaz." dedi. 'Parti adını söylemiyorsunuz sanırım?' sorusu üzerine, "Hayır, Cumhuriyet Halk Partisi" yanıtını verdi.

Daha önce Saadet Partisi ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olabileceği konuşulan Abdüllatif Şener'in adı milletvekilliği için de sıkça dillendiriliyordu.