Abdüllatif Şener, CHP'den istifa etti
27'inci Dönem CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener partisinden istifa ettiğini açıkladı. Şener, istifasını 14 Mayıs seçimlerinin ardından verdiğini söyledi..
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abdüllatif Şener, Halk TV'de katıldığı bir programda Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk turda Sinan Oğan'a, ikinci turda ise geçersiz oy kullandığını söyledi.
Bunun üzerine "CHP'den istifa etmeyi düşünüyor musuz?" sorusu yöneltilirken Şener ise, "Ben zaten istifa ettim." diyerek yanıt verdi.