Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener 24 Ekim'de hakim karşısına çıkacak

İddianameye göre, anneannesi maktul Leyla Çetiner ile annesi müşteki Berrin Şener'in, Bedirhan Şener ile görüşmek için ikametine gittikleri, bu sırada Abdüllatif Şener'in aracı park etmek için apartmanın dışında olduğu kaydedildi. Leyla Çetiner ve Berrin Şener'in zile bastıkları, Bedirhan Şener'in kapıyı açar açmaz kendisine ait olmayan silahla ateş açtığı ifade edilen iddianamede, anne Şener'in bunun üzerine koşarak uzaklaştığı, kurşunların isabet ettiği Leyla Çetiner'in ise olay yerinde vefat ettiği belirtildi.

El konulan tabanca Şener'e ait değil

İddianamede ifadesine yere verilen müşteki Berrin Şener, olayın ardından eşi ile birlikte 112'yi aradıklarını ve şüphelinin uzun zamandır psikolojik tedavi gördüğünü belirterek, şikayetçi olmadığını söyledi. Abdüllatif Şener ise ifadesinde, olay sırasında aracını park ettiğini, eşinin koşarak yanına gelmesi sonucu olayı öğrendiğini kaydetti.

Bedirhan Şener susma hakkını kullanırken avukatı ise müvekkilinin cezai ehliyetinin bulunmadığını öne sürdü. İddianamede özetlenen Adli Tıp Kurumu raporunda maktül Leyla Çetiner'in vücudunda 9 kurşun isabet ettiği belirtildi. Evinde yapılan aramada el konulan tabancanın Şener'e ait olmadığı belirlendi.

Uzman doktorların teşhisine göre akıl sağlığı yerinde

Şener hakkında Bilkent Şehir Hastanesi tarafından düzenlenen raporda, 'gözlem altına alınan şüphelinin cezai sorumluluğunu etkileyecek şiddet ve mahiyette akıl hastalığının ya da zayıflığının bulunmadığı, 'üst soya karşı kasten ateşli silahla öldürme ve öldürmeye teşebbüs' suçu ile ilgili fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayabildiği, bu fiille ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğinin tam olduğu' belirtilerek, şüphelinin, Türk Ceza Kanunu'nun akıl sağlığıyla alakalı maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceği kaydedildi. Mahkeme, davanın ilk duruşmasının 24 Ekim'de görülmesini kararlaştırdı.