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ABD'ye F-35 resti

Çavuşoğlu ABD'den F-35 savaş uçaklarının alımına ilişkin,"F-35 alımı konusunda endişem yok, anlaşma hukuki. 'Canım sıkıldı, uygulamıyorum' diyebilecekleri bir anlaşma değil. Uçaklar verilmezse ihtiyacımızı başka yerden karşılarız" dedi.

ABD'ye F-35 resti
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4 Haziran'da Washington'ı ziyaret edecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ziyaretle ilgili açıklamalarda bulundu.

4 Haziran'da konuyla ilgili bir yol haritası çıkabileceğini belirten Çavuşoğlu, "YPG çıkacak, Türkiye denetleyecek. ABD Kandil bağlantılıları çıkarmak istiyor. Çekilmede güvenliği sağlayacağız. Anlaşırsak, modeli tüm Kuzey Suriye'de uygulayabiliriz. ABD'nin YPG-PKK bağını koparmak istediğini düşünüyorum" dedi.

"Vermezlerse başka yerden alırız"

ABD'den F-35 savaş uçaklarının alınmasıyla ilgili konuşan Çavuşoğlu, "F-35 alımı konusunda endişem yok, anlaşma hukuki. 'Canım sıkıldı, uygulamıyorum' diyebilecekleri bir anlaşma değil. Uçaklar verilmezse ihtiyacımızı başka yerden karşılarız" ifadelerini kullandı.

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