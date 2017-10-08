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ABD'ye vize misillemesi

Türkiye, ABD'nin vize kararına misilleme olarak, ABD vatandaşlarının vize başvurularını askıya aldı.

ABD'ye vize misillemesi
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ABD'nin Türkiye'den vize başvurularını durdurmasına Türkiye'den misilleme geldi.

Türkiye, ABD vatandaşlarının vize başvurusunu askıya aldı.

Kaynak: AA

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