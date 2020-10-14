"AB'nin Türkiye'ye karşı uyguladığı ödül-ceza politikası işe yaramıyor"

14 Ekim 2020

Avrupa Birliği'nden bazı diplomatlara göre, AB'nin Türkiye ile arasında gerilimi gevşetmek amacıyla iki hafta önce üzerinde mutabık kalınan ödül-ceza politikası başarılı olamamış gibi görünüyor.

AB ülkelerinin liderleri 2 Ekim'de sona eren zirvede Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile ulusal egemenlik alanları konusunda anlaşamayan Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğal gaz arama çalışmalarından vazgeçmesini sağlamak üzere bir yöntem belirledi.

Türkiye'ye karşı ekonomik yaptırımların da ele alındığı AB zirvesi öncesinde Yunanistan egemenlik iddia ettiği alandan araştırma gemisi Oruç Reis'i limana geri çeken Ankara, pazartesi günü gemiyi yine ihtilaflı bölgeye yolladı. Avrupalı üç diplomat bu adımın Ankara'nın Brüksel ile oyun oynadığı izlenimi yarattığını ifade etti.

Reuters'in bildirdiğine göre, AB liderlerinin doğal gaz anlaşmazlığına bir çözüm bulamadığına dikkat çeken Avrupa ülkelerinden diplomatlar ve bir AB yetkilisi, Türkiye'ye karşı benimsenen ödül ve ceza yaklaşımının da sonuç vermiyor gibi gözüktüğüne dikkat çektiler.

AB liderleri ekim ayı başında yaptıkları zirvede Doğu Akdeniz'deki ulusal egemenlik alanları hakkındaki anlaşmazlıkta Türkiye'yi anlaşmazlıkta çözümü özendirici ödüller vermişler, anlaşmazlık çözülmezse yaptırım tehdidinde bulunmuşlardı.

Bir diplomat, Türkiye ve Yunanistan deniz kuvvetlerinin bölgede bu ay tatbikat yapmayı planladığı haberlerine atıfta bulunarak, "AB liderleri aralık ayında konuyu tekrar ele alacaklarını belirterek soruna çözüm bulmayı ertelediler. Sorun şu anda tüm şiddetiyle geri geldi." dedi.

NATO üyesi ve AB üyeliğine aday ülke olan Türkiye son yıllarda Avrupa'nın Suriye, Libya ve Rusya'ya karşı uyguladığı dış politika ile çelişen bazı adımlar atıyor. Ancak Avrupa ülkeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oluşturmaya çalıştığı AB'den bağımsız dış politikaya rağmen Türkiye'yi AB'ye yakın tutmak istiyorlar.

Bu haftaki zirvede tekrar ele alınacak

Yunanistan ve Güney Kıbrıs, AB liderlerinin perşembe ve cuma günü katılacakları zirvenin resmi gündeminde bulunmuyor olsa da Türkiye ile yaşadıkları anlaşmazlığı tekrar gündeme getirecekler.

Diplomatlar Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın son günlerde tekrar tırmanan gerilim nedeniyle AB'nin derhal adım atmasını isteyeceğini belirttiler.

Türkiye'nin Oruç Reis gemisini tekrar Doğu Akdeniz'e göndermesinden rahatsız olan Almanya'nın Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Ankara'ya bu hafta yapmayı planladığı ziyareti iptal etti. Ancak diplomatlar Berlin'in Türkiye aleyhine yeni bir adım atmayı şu anda düşünmediğini belirttiler.

Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı olan Avrupa Birliği, gümrük birliğinin kapsamını genişleterek, Schengen vizesi muafiyeti sağlayarak, barındırdığı Suriyeli mülteciler için Ankara'ya daha fazla para vererek ve aynı zamanda yaptırım tehdidinde bulunarak Ankara'yı Yunanistan ile müzakerelere başlamaya ikna etmeye çalıştı.

AB zirvesinden sonra yayımlanan bildiride bu konu hakkında başka ayrıntı verilmedi. Ancak Erdoğan, geçen hafta Yunanistan ile Türkiye arasında arabuluculuk yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel'e bildirinin Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerdeki sorunları aşmayı sağlayacak zeminden yoksun olduğunu söyledi.

Düşünce kuruluşu EDAM'ın başkanı ve Carnegie Europe'da araştırmacı Sinan Ülgen, "AB'nin teklifi yeterince somut değildi. AB'nin yaptığı teklifin kredibilitesi kayboldu" dedi.

Kaynak: Reuters