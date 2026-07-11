Abonelikten çıkmayı zorlaştıranlara tek tık freni

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New York’ta abonelik iptalini zorlaştıran şirketler için yeni dönem başlıyor. 1 Ekim’de yürürlüğe girecek kural, kolay iptali zorunlu kılarken ihlal başına 525 dolardan başlayan ceza getirecek.

New York yönetimi, otomatik yenilenen aboneliklerde tüketicilerin karşılaştığı uzun ve karmaşık iptal süreçlerine karşı yeni bir düzenlemeyi hayata geçiriyor.

“Tek tıkla iptal” olarak adlandırılan kural kapsamında şirketler, abonelik koşullarını açık biçimde göstermek ve tüketicilere üye oldukları yöntem kadar kolay bir iptal seçeneği sunmak zorunda kalacak.

Düzenleme 1 Ekim 2026’da yürürlüğe girecek. New York yönetimi, uygulamanın ABD’de bir belediye tarafından hayata geçirilen ilk kapsamlı abonelik iptali kuralı olduğunu bildirdi.

Tek tıkla iptal 1 Ekim’de başlıyor

Yeni kural, otomatik yenilenen üyelikler ile belirli bir iptal işlemi yapılmadığı sürece devam eden hizmet aboneliklerini kapsayacak.

İnternet üzerinden başlatılan bir aboneliğin yalnızca telefonla, posta yoluyla veya fiziksel bir şubeye gidilerek iptal edilmesinin istenmesi gibi uygulamalara izin verilmeyecek. Şirketlerin iptal yöntemini açık, kolay erişilebilir ve anlaşılır hale getirmesi gerekecek.

İşletmeler ayrıca abonelik süresini, yenileme koşullarını ve tüketicinin iptal hakkını satın alma işlemi sırasında açıkça belirtmek zorunda olacak.

Ücretsiz verilen bir ürünün abonelik iptali sırasında ücret karşılığında geri gönderilmesinin istenmesi de yasaklanan uygulamalar arasında yer alacak.

New York Tüketici ve Çalışanları Koruma Departmanı, 2025 yılında yalnızca abonelik iptalinde yaşanan zorluklarla ilgili 100’den fazla şikâyet aldığını açıkladı.

Gizli ücretlerin yıllık faturası 3 bin 200 dolar

New York yönetimi, abonelik düzenlemesinin yanında ürün ve hizmet fiyatlarına sonradan eklenen zorunlu ücretleri de sınırlamaya hazırlanıyor.

Teklif edilen tam fiyat kuralına göre şirketler, bir ürün veya hizmetin reklamında tüketicinin ödeyeceği toplam tutarı baştan göstermek zorunda olacak. Hizmet, işlem veya tesis ücreti gibi zorunlu maliyetler ödeme aşamasında fiyatın üzerine eklenemeyecek.

Gizli ücret uygulamaları özellikle oteller, bilet satış platformları, yemek teslimatı uygulamaları ve çevrim içi hizmetlerde görülüyor. Tüketici, başlangıçta gördüğü fiyatın üzerine ödeme aşamasında eklenen zorunlu tutarlarla karşılaşabiliyor.

New York yönetiminin Consumer Reports verilerine dayandırdığı hesaplamaya göre gizli ve sonradan eklenen ücretlerin dört kişilik bir aileye yıllık ortalama maliyeti 3 bin 200 dolara ulaşıyor.

Tam fiyat düzenlemesi henüz teklif aşamasında bulunuyor. Teklif için 7 Ağustos’ta kamuya açık bir değerlendirme toplantısı düzenlenecek.

İhlal başına 525 dolardan başlayan ceza

Abonelik iptalini zorlaştıran veya gerekli bilgilendirmeleri yapmayan şirketler, tüketicinin uğradığı zararı geri ödemek zorunda kalabilecek.

İşletmelere ayrıca her ihlal için 525 dolardan başlayan idari para cezası uygulanabilecek. Aynı şirketin çok sayıda tüketiciyi etkileyen bir uygulaması bulunması halinde cezalar her işlem için ayrı ayrı hesaplanabilecek.

New York yönetimi, tek tıkla iptal kuralının kent sakinlerine yılda 21,5 milyon dolar ile 162,5 milyon dolar arasında tasarruf sağlayabileceğini tahmin ediyor.

Düzenlemenin tüketicilere yılda en az 600 bin saat kazandırabileceği de hesaplanıyor. Bu süre, abonelikleri iptal etmek için çağrı merkezlerinde bekleme, farklı sayfalara yönlendirilme veya fiziksel şubelere gitme nedeniyle kaybedilen zamanı kapsıyor.

ABD genelinde uygulanması planlanan benzer bir düzenleme daha önce federal yönetim tarafından hazırlanmıştı. Ancak ulusal ölçekteki tek tıkla iptal kuralı, yürürlüğe girmeden önce federal temyiz mahkemesi tarafından iptal edilmişti.

New York’un kararıyla birlikte abonelik tuzaklarına karşı düzenleme yerel yönetim düzeyinde yeniden uygulamaya alınmış olacak.