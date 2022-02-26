Abramovich, Chelsea'nin yönetimini devretti
Chelsea'nin Rus sahibi Roman Abramovich, kulübün yönetimini yine kulübe bağlı olan Chelsea hayır kurumunun mütevelli heyetine devrettiğini açıkladı.
Ingiliz spor yayınlarından SkySports'un aktardığına göre, Rus iş insanı Roman Abramovich, Chelsea'nin yönetimini kulübün derneğine bıraktı. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgalin ardından İngiltere'de tarihi bir karar alındı. İngiltere Premier Lig kulüplerinden Chelsea'nin sahibi Rus milyarder Roman Abramovich'in ülkeye girişi yasaklanmıştı.
Aylardır Stamford Bridge’de görülmeyen Roman Abramovich son olarak geçtiğimiz Ekim ayında İngiltere’de bulunmuştu.
Abramovich'in yaptığı yazılı açıklama şöyle:
- Yaklaşık 20 yıldır sahibi olduğum Chelsea'de daima kulübün çıkarlarını en iyi şekilde düşünerek kararlar aldım. Bu değerlere bağlı kalmayı sürdürüyorum.
- Bu nedenle bugün kulübün yönetimini Chelsea Vakfı mütevelli heyetine devrediyorum.
- Şu anda kulübün, oyuncuların, personelin ve taraftarların çıkarlarını gözetmek için en iyi konumda olduklarına inanıyorum.