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Abu Dabi Veliaht Prensi el Nahyan Türkiye'ye geliyor

Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed el Nahyan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle yarın Türkiye'ye geleceği bildirildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın yarın Türkiye'ye geleceği duyuruldu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Abu Dabi Veliaht Prensi el Nahyan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle 24 Kasım'da Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Ankara’da yapılacak görüşmelerde Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir."

 

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