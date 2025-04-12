Acarkent Rotary Kulübü’nden Cerrahpaşa’ya çocuklar için bağış

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde gerçekleştirilen törende, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, Çocuk Nefroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nur Canpolat, Rotary 2420. Bölge Guvernörü İlter Ergürbüz, Rotary 2420. Bölge Vakıf Başkanı Gülperi Gürpınar, Acarkent Rotary Kulübü Derneği Dönem Başkanı Müge Bereket ve geçmiş dönem Başkanı Zehra Turan konuşmalarını gerçekleştirdi.

Acarkent Rotary Kulübü Derneği, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Kliniği’ne son üç yıldır cihaz bağışlarıyla destek sağlıyor. 2023 ve 2024 yıllarında Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi’ne birer ventilatör ve bir fitoterapi cihazı bağışında bulunan dernek, bu yıl da çocukların sağlığı için kritik öneme sahip hemodiyaliz cihazını hastaneye kazandırdı.

Bu anlamlı bağış, Acarkent Rotary Kulübü Derneği liderliğinde, ABD’deki Morro Bay Rotary Kulübü’nün ana ortaklığı ve Uluslararası Rotary Vakfı’nın özel onayı ile kısmi katkısıyla “küresel bağış projesi” kapsamında hayata geçirildi. Proje; Westwood Village Rotary Club (ABD), Athens Agora Rotary Club (Yunanistan), Fenerbahçe, Adalar, Barbaros Metropolitan ve Caddebostan Rotary Kulüpleri’nin destekleriyle geniş bir uluslararası iş birliğiyle yürütüldü.

Rotary’nin yedi odak noktasından biri olan “Anne ve Çocuk Sağlığı” alanında yürütülen bu çalışma, Türkiye genelinde faaliyet gösteren 250 Rotary Kulübü Derneği’nin katkı sağladığı çok sayıda anlamlı projenin bir parçası olarak öne çıkıyor. Acarkent Rotary Kulübü Derneği’nin bu değerli katkısı, çocuk sağlığının korunması ve geliştirilmesi yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.