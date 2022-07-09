'Acemi kasaplar' hastanelik oldu

Kurban Bayramı'nın ilk gününde vatandaşların kimi belediyelerin kurduğu sabit ve mobil mezbahada kimi de evlerinin bahçesi ve arazilerde kurbanlıklarını kesti.

Kaçma riskine karşı iplerle bağlanarak güçlükle mezbahaya götürülen hayvanların, alınan güvenlik önlemlerinin ardından kesimi yapıldı.

Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Erzincan'da kurban keserken çeşitli nedenlerle yaralanan çok sayıda kişi hastanelerin acil servislerine başvurdu.

Tedavileri yapılanların bazıları taburcu edilirken bazıları da müşahede altında tutuldu.