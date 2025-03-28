Acemoğlu: Jeopolitik durum Türkiye’ye heba etmemesi gereken yeni bir fırsat yaratıyor

Ekonomist Daron Acemoğlu, X platformunda yaptığı açıklamada, mevcut jeopolitik durumun Türkiye’ye büyük bir fırsat sunduğunu ifade etti. Acemoğlu, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Savunma Paktı’na katılma olasılığının, ülkenin ekonomik ve demokratik yapısını iyileştirme adına kritik bir fırsat sunduğunu vurguladı.

Acemoğlu, Türkiye’nin NATO’nun en büyük ikinci ordusuna sahip olduğunu hatırlatarak, Avrupa ile güvenlik iş birliği kurmanın ülke için stratejik bir önem taşıdığını belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin Avrupa pazarlarına açılmasının, Avrupa sermayesinin katkısı ve teknoloji transferi ile ekonomik verimlilik potansiyelini artırabileceğini ifade etti. AB üyeliğinin, Türkiye’nin en yüksek verimlilik artışını sağladığı dönemlerden biri olduğunu belirten Acemoğlu, bu yolun ülke ekonomisi için faydalı olabileceğini savundu.

Ancak Acemoğlu, Türkiye’nin bu yolu seçebilmesi için demokratik kurumlarının güçlendirilmesi gerektiğini de vurguladı. Ülkedeki sivil toplum faaliyetlerinin ve protestoların kabul edilmesi, gençlerin siyasete katılımının teşvik edilmesi ve Avrupa ile ortaklık kurma perspektifinin halk arasında daha geniş bir kabul görmesi gerektiğini dile getirdi.