Acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Tuğgeneral Selami Akşit vefat etti
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit’in geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat ettiğini duyurdu.
Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Tuğgeneral Akşit'in vefatını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.
Yerlikaya’dan başsağlığı mesajı
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, "“Milletimizin başı sağ olsun.
Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanımız Tuğgeneral Selami Akşit geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat etmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, Kahraman Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize baş sağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun.” ifadelerini kullandı.
Tuğgeneral Akşit'in cenazesinin yarın memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.