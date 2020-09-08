Açığa alınan kaymakamlar listesi | Görevden alınan kaymakamlar kimler?

08 Eylül 2020

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ortak soruşturması sonrasında çok sayıda mülki amir görevden alındı. FETÖ ile ilişkili olduğu tespit edilen toplamda 70 mülki amir açığa alınırken, vatandaşlar görevden alınan kaymakamlar listesini araştırmaya başladı.

Soruşturma ile birlikte İçişleri Bakanlığı'ndan ilgili Tunceli Valiliğine gönderilen yazı doğrultusunda Tunceli Vali Yardımcısı Akın Zor ile Mazgirt Kaymakamı Menderes Topçuoğlu görevden alındı.

Şanlıurfa'da ise Akçakale Kaymakamı Hamza Özer ile Karaköprü İlçe Kaymakamı Ufuk Akıl, Şanlıurfa'da açığa alınan mülki amirler oldu.

Bingöl'de FETÖ soruşturması kapsamında iki vali yardımcısı görevden alınırken, Batman'da 2 kaymakam açığa alındı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, İçişleri Bakanlığı'nın FETÖ soruşturması kapsamında Narman, Uzundere ve Hınıs kaymakamlarının görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığından Iğdır Valiliğine gönderilen yazı doğrultusunda Vali Yardımcısı Yunus Koç ile Karabük Valiliğine gönderilen yazı doğrultusunda Vali Yardımcısı Barboros Baran görevden alındı.

Açığa alınan vali yardımcıları ve kaymakamlar listesi

Vali Yardımcıları: Bedir Deveci (Adıyaman), Nebi Çanga (Artvin), Cevat Uyanık (Artvin), Yusuf Gemici (Bingöl), Kemal Karahan (Bitlis), Mehmet Fevzi Dönmez (Düzce), Yunus Koç (Iğdır), Barbaros Baran (Karabük), İdris Akça (Muş), Murat Girgin (Sinop), Fatih İzmir (Şırnak), Akın Zor (Tunceli), Ferhat Atar (Van)

Kaymakamlar: Sadettin Doğan (Kahta), Hasan Doğan (Diyadin), Abdullah Kadıoğlu (Patnos), Fatih Dülgeroğlu (Arhavi), Muhammet Furkan (Güroymak), Hakan Şeker (Uzundere), Mustafa Selim (Narman), Cevat Gün (Tirebolu), Emre Yalçın (Malazgirt), Ahmet Demirci (Erzin), Yasin Yunak (İnebolu), Ahmet Altun (Bahşılı), Barbaros Akbulak (Pötürge), Hamza Özer (Akçakale), Adem Can (Çaldıran), Fatih Sayar (Gürpınar), Fatih Okumuş (Boğazlıyan), Hasan Günaydın (Asarcık)