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Açık cezaevlerinde COVID-19 izinleri uzatıldı

COVID-19 nedeniyle izne gönderilen açık ceza infaz kurumlarındaki hükümlülerin izin süreleri 2 ay uzatıldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün, internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün 27 Eylül 2021 tarihli yazısıyla COVID-19 salgın riskinin ortadan kalkmadığı, bu nedenle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 ay süreyle uzatılmasına dair öneride bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 30 Eylül itibarıyla 2 ay süreyle uzatılmasına karar verildiği kaydedildi.

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koronavirüs