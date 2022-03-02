Açık havada maske takma ve HES kodu zorunluluğu kalktı

Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi. Bakan Koca, dün merak uyandıran açıklamasını yaptı. COVID-19 pandemisinde açık alanlarda maske kullanma zorunluluğu ve HES kodu uygulaması kaldırıldı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'ndan sonra şu açıklamaları yaptı:



"Bilim Kurulu Dünya Sağlık Örgütü, küresel salgını ilan etmeden önce her türlü tedbiri alan bu kurumdur. Dünyada salgın konusunda en hızlı harekete eden ülkelerden olduk.

Türkiye'de, salgının toplumsal hayatı daha az etkilediğini belirtmek isterim. İlgili bakanlıkların personellerine teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü aziz milletimiz hak ediyor. Birlikte eşsiz bir mücadele verdik.

Açık havada maske takma zorunluluğu kaldırıldı

Tedbirlere, bizden çok geç başvuran ülkeler kısıtlamalardan büyük oranda vazgeçmiş durumda.

Ülkemizde de belirli kısıtlamalar kalkmıştı. Normalleşme yolunda adımlar attık. Birçok uygulamada değişikliğe gittik.

Bizi normalleşmeye götüren bu adımların isabetli olduğunu düşünüyoruz. Kovid-19'la mücadele bundan sonra aşıyla verilecektir. Salgın hastalıkta kullanılmak üzere geliştirilmiş bir ilaç da var. İlacın 65 yaş üzerine dağıtmaya başladık.

Şimdi bakanlık olarak aldığımız kararları açıklıyorum:

1 - Artık açık havada maske zorunluluğu kalkıyor,

2 - Kapalı ortamlarda havalandırma yeterli ise mesafe kuralına uyuluyorsa maske artık şart değil,

3 - Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı,

4 - Hastalık belirtesi olmayan kişilerden test istenmeyecek,

5 - Okullarda 2 vaka çıkması halinde sınıfın kapanması uygulaması sona erecek.

Salgın etkisini yitirdi

Salgın etkisini yitirdi, somut gözle görülen gerçek budur. Salgın kelimesine eskisi kadar vurgu yapmaya gerek yoktur. Salgınla toplum olarak, kısıtlamalarla mücadele etme döneminden bireysel olarak korunma dönemine geçmeliyiz.

Maskeleri hayatımızdan çıkarmıyoruz. Maskeyi gerektiğinde hemen tamak üzere yanımızda taşıyoruz. Özellikle büyüklerimizle, kronik hastalarla bir aradayken maske günlük hayatımızın vazgeçilmezi olmalıdır.

TURKOVAC aşısı bir milyonu geçti

Azerbeycan'da da TURKOVAC'ın faz-3 çalışmaları haftaya başlamış olacak. TURKOVAC'ı bildiğiniz gibi geçen hafta bütün hastanelerimizde uygulamaya daha yeni başladık. Gelecek haftadan itibarenden aile hekimleri dahil bütün sağlık kuruluşlarımızda başlatmak istiyoruz.

Şu an Molnupiravir için Bilim Kurulu'nun önerisi 65 yaş üstü ve bağışıklığı baskılanmış kişilerin kullanması. Riskli olan hastalarımız için bu ilacın önemli olduğunu biliyoruz. Türkiye'de bu ilacı biz yerlileştirdik. Bütün illerimize de bu ilaçtan dağıtmış olduk.

Dördüncü doz uygulanacak mı?

Genelde hem Sinovac, hem BioNTech, hem de TURKOVAC'ta tedarikte hiçbir problem yok. Fakat giderek Sinovac tercihinin TURKOVAC nedeniyle azaldığını gözlemliyoruz."