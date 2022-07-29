Açık Holding İK Koordinatörü Derya Tuncer: Yeni teknolojiler insan kaynağı ihtiyacını artıracak

Tercih döneminin stresi, kaygısı ve kararsızlığının hat safhada olduğu bu dönemde iyi bir geleceğe odaklanan öğrenciler için uluslararası alandaki teknoloji şirketleriyle, 2000’e yakın kişiyi istihdam eden Açık Holding’in İnsan Kaynakları Koordinatörü Derya Tuncer, geleceğin meslekleriyle ilgili yol gösterici açıklamalarda bulundu. Tuncer, ’’Ülkemizde meslek seçimi aileler ve öğrencilerin üzerinde en çok kararsızlık ve kaygı yaşadığı konu. Üniversite tercihleri yapılırken alınan puan ve sıralamaya göre iş imkanı ve getirisi yüksek meslekler üzerine yoğunlaşılıyor. Burada yapılacak seçimlerde sadece bugünün şartlarını değil, geleceğin getireceği imkanları da düşünmek önemli. Üniversitede seçilen bölüm, edinilecek mesleği hatta yaşanacak hayatı belirleyecek’’ dedi.

İstihdam yeni teknolojilere göre şekillenecek

Yeni teknolojilerin yeni meslek ve iş modelleri oluşturduğunu ve gençlerin bu mesleklere yoğunlaşmasının büyük bir artı olacağına dikkat çeken Tuncer, ”Teknolojinin büyük ivmeyle ilerlemesi ve endüstri 4.0 kavramının yaşamımıza getirdiği değişim, bugün geçerli gibi görünen bazı mesleklerin önemini yitirmesine sebep olsa da diğer yandan çok sayıda yeni istihdam olanağının gündeme gelmesini sağladı. Endüstri 4.0’dan akıllı topluma geçişi savunan Toplum 5.0 da teknolojik gücü doğru yönetecek akıllı toplum için istihdam olanaklarını beraberinde getirecek. Yaşanan bu gelişmelerin sonucunda etkinliği azalan ve önemini yitiren mesleklerin yerine, yeni teknolojileri geliştirecek ve yönetecek insan kaynağına ihtiyacımız artacak. Geleceğin meslekleri diye ilk sayabileceklerim, veri güvenliği uzmanlığı, bilgi teknolojileri yöneticisi, blokchain geliştiriciliği, robotik mühendisliği, yapay zeka mühendisliği, yazılım, enerji, üretim ve satış mühendisliği gibi teknoloji çevresinde şekillenen meslekler olacaktır. Açık Holding olarak teknoloji odaklı 22 şirketimizin sahip olduğu insan kaynağını düşündüğümde de saydığım mesleklerle ilgili yetkinlikleri olan kişileri bugün bile istihdam ettiğimizi söyleyebilirim. Yani aslında gençlerimizin gelecekte yapacakları meslekler için bugün bile ciddi bir ihtiyaç söz konusu’’ değerlendirmesini yaptı.

Uzmanlaşmak rekabette öne çıkacak

İnsan kaynakları yöneticilerinin gelecekteki istihdam faaliyetlerinde, analitik ve mühendisliğe ek olarak yaratıcı zekaya da ihtiyaç duyacağını belirten Tuncer, "Teknolojinin gelişmesi, robotik süreçler ya da yapay zeka alanındaki gelişmeler, insana olan ihtiyacı azaltmak yerine algoritmalara karşı yaratıcı zekaya sahip, iyi iletişim kuran, yaşamı iyileştirmek için sorgulayan, üretken, modellemeler yapan kişilere talebi artıracak. Yazılım, programlama, kodlama, otomasyon çözümleri geliştirme ve dijital altyapıları oluşturma gibi konularda uzmanlaşmak rekabette bir adım öne çıkaracak” dedi.