Açık öğretim sınav tarihleri belli oldu
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, çevrim içi yapılacak Açık Öğretim Okulları 1. dönem sınavlarının 25 Şubat'ta, 2. dönem sınavlarının ise 25 Mart’ta başlayacağını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, açık öğretim okulları sınavlarının çevrim içi ortamda gerçekleştirileceğini bildirdi.
Selçuk, sosyal medya hesabından açık öğretim okulları sınavlarına ilişkin açıklamada bulundu.
Sınavların çevrim içi ortamda gerçekleştirileceğini belirten Selçuk, "Birinci dönem sınavları 25 Şubat'ta ikinci dönem sınavları 25 Mart'ta başlayacak. Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacak. Öğrencilerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.