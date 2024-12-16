Açıklamalar peş peşe geldi! 4 ilde eğitime kar molası (Okullar bugün tatil mi?)

Gece etkisi artıran kar, sabaha kadar birçok şehri beyaza bürüdü. Bazı illerde kar kalınlığı 1 metreyi aşarken, 4 ilin bazı ilçelerinde okullar tatil edildi.

Eğitime 1 gün kar molası

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "İlçemizdeki olumsuz hava koşulları nedeni ile 16.12.2024 Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır" denildi.

Artvin'de valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları, don ve buzlanma riski dolayısıyla ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi.

Valilik'ten gelen açıklamada, "Öğrencilerimizin güvenliği için oluşabilecek riskler nedeniyle ilimiz merkezindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezinde 16 Aralık Pazartesi günü taşımalı öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

Şavşat ve Yusufeli'nde ise ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezinde okullar tatil edildi. Her iki ilçede kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı tarihte izinli sayılacağı kaydedildi.

Çorum'un Boyat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçede kar yağışının etkili olduğunu aktardı.

Olumsuz hava şartları yüzünden Bayat ilçesindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime pazartesi günü bir gün ara verildiği belirtildi. Öte yandan akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü.

Bolu Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bolu'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Göynük, Mudurnu, Seben ve Kıbrıscık ilçelerinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil) 16 Aralık Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu ilçelerde bulunan kurumlarda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.