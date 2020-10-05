Açıklaması tepki çekmişti: Başhekim Yardımcısı Edizer görevden alındı

05 Ekim 2020

Sağlık Bakanlığı, sosyal medyadaki açıklamalarıyla tepki çeken Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer'i görevden aldı.

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu, sosyal medya paylaşımlarıyla tepki çeken Dr. Ali Edizer hakkında inceleme başlattı.

Edizer, sözleşmesi feshedilerek görevden alındı. (AA)

Sosyal medyadaki açıklaması tepki çekmişti

Edizer'in sosyal medya hesabında paylaştığı bir videoda, "Medeni Kanun'u yıkmak için mücadele ettiğini" söylemesi ve Türkiye Cumhuriyeti yasaları gereği resmi nikahla sadece tek eşli olmayı eleştirerek, "Boşanmak yerine 2. eşi alın" ifadesi tepki çekmişti.

Edizer başka bir paylaşımda ise, "Esra Erol'a bizi götüren yolun başı, İsviçre Medeni Kanununun kabul edilmesidir. Sorsan 'kadına özgürlük ve uygarlık' kazandırıldı." ifadelerini kullanmıştı.